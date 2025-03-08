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Регион
8 марта, 10:29

В США раскрыли главный подарок Трампа для Москвы

NYT: Трамп сделал Москве подарок, отвернувшись от Европы

Москва получила от Вашингтона небывалый подарок, когда президент США Дональд Трамп решил отвернуться от Европы. Это долгое время было целью Советского Союза. Об этом пишет газета New York Times.

«Теперь президент Трамп за несколько недель преподнёс Москве подарок, который не удавалось получить ни во время холодной войны, ни после неё», — написали журналисты, добавив, что Европа теперь не понимает как быть и имеет колоссальную задачу по перевооружению.

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Тем временем Россия обозначила новое условие в контексте переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин настаивает на праве выбирать страны, которые будут формировать миротворческий контингент. Соответственно, Кремль строго против участия НАТО.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Николай Рюмин
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