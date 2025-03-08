Москва получила от Вашингтона небывалый подарок, когда президент США Дональд Трамп решил отвернуться от Европы. Это долгое время было целью Советского Союза. Об этом пишет газета New York Times.

«Теперь президент Трамп за несколько недель преподнёс Москве подарок, который не удавалось получить ни во время холодной войны, ни после неё», — написали журналисты, добавив, что Европа теперь не понимает как быть и имеет колоссальную задачу по перевооружению.