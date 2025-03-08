Никакой Европы: Путин продиктовал Трампу новое условие

Россия обозначила новое условие в контексте переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин настаивает на праве выбирать страны, которые будут формировать миротворческий контингент. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Москва категорически против присутствия войск НАТО на территории Украины. Также РФ не допустит к этой миссии европейских военных. Миротворцев должен отправить Китай и другие страны, которые придерживались нейтралитета на протяжении конфликта, настаивает российская сторона.