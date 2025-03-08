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7 марта, 23:56
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Никакой Европы: Путин продиктовал Трампу новое условие

Bloomberg: Путин выдвинул США новое условие для переговоров по Украине

Россия обозначила новое условие в контексте переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин настаивает на праве выбирать страны, которые будут формировать миротворческий контингент. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Москва категорически против присутствия войск НАТО на территории Украины. Также РФ не допустит к этой миссии европейских военных. Миротворцев должен отправить Китай и другие страны, которые придерживались нейтралитета на протяжении конфликта, настаивает российская сторона.

Трамп оправдал групповой удар России по Украине после остановки помощи США
Трамп оправдал групповой удар России по Украине после остановки помощи США

Ранее в Раде заявили, что Украине нужно было соглашаться на предложение Алеександра Лукашенко и заключать мир в 2022 году. Теперь же весь мир буквально «разрывает» Незалежную.

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Кremlin.ru

Антон Голыбин
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