Украина могла завершить конфликт на лучших для себя условиях, если бы согласилась с предложением Александра Лукашенко и села за стол переговоров ещё в 2022 году. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По словам нардепа, сейчас, когда в процесс урегулирования конфликта вовлечено множество стран, киевскому режиму придётся заплатить более высокую цену. Чем больше участников, тем сложнее и дороже становится переговорный процесс.