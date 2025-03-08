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7 марта, 22:06

«Теперь весь мир разрывает Украину»: В Раде пожалели, что не согласились на предложение Лукашенко

Нардеп Дмитрук: Отказ от предложения Лукашенко в 2022 году дорого обошёлся Киеву

Украина могла завершить конфликт на лучших для себя условиях, если бы согласилась с предложением Александра Лукашенко и села за стол переговоров ещё в 2022 году. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По словам нардепа, сейчас, когда в процесс урегулирования конфликта вовлечено множество стран, киевскому режиму придётся заплатить более высокую цену. Чем больше участников, тем сложнее и дороже становится переговорный процесс.

«Теперь весь мир разрывает Украину, и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет», — написал Дмитрук в соцсетях.

В Кремле раскрыли, что может стать основой для переговоров по Украине
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Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Он отметил, что промедление может привести к ухудшению ситуации. Затем политик также пригрозил РФ масштабными банковскими санкциями в случае продолжения боевых действий. Депутат Госдумы Юрий Нестеренко в ответ призвал американца не вести переговоры с Россией с позиции силы.

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Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Антон Голыбин
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