«Бесперспективно»: В Госдуме призвали Трампа отказаться от переговоров с позиции силы
Депутат Нестеренко: Трампу не стоит говорить с РФ с позиции силы
Президенту США Дональду Трампу не стоит говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
«Попытки говорить с РФ с позиции силы и угрозы введения новых санкций — бесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны», — приводит слова депутата РИА «Новости».
Нестеренко подчеркнул, что трудно определить, к какой аудитории обращается владелец Белого дома: внутренней или внешней. Тем не менее РФ неизменно стремится к развитию и процветанию, несмотря на беспрецедентное давление. Он также отметил, что Москва всегда открыта для честного и справедливого диалога.
Ранее в Белом доме заявили о наличии у Трампа «целого списка» санкций против РФ. Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт отметил, что президент США «настоятельно убеждён, что необходимо всех усадить за стол переговоров». И Соединённые Штаты могут добиться этого с помощью «кнута» или «пряника».
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