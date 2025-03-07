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7 марта, 17:57

«Бесперспективно»: В Госдуме призвали Трампа отказаться от переговоров с позиции силы

Депутат Нестеренко: Трампу не стоит говорить с РФ с позиции силы

Президенту США Дональду Трампу не стоит говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.

«Попытки говорить с РФ с позиции силы и угрозы введения новых санкцийбесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны»,приводит слова депутата РИА «Новости».

Нестеренко подчеркнул, что трудно определить, к какой аудитории обращается владелец Белого дома: внутренней или внешней. Тем не менее РФ неизменно стремится к развитию и процветанию, несмотря на беспрецедентное давление. Он также отметил, что Москва всегда открыта для честного и справедливого диалога.

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Ранее в Белом доме заявили о наличии у Трампа «целого списка» санкций против РФ. Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт отметил, что президент США «настоятельно убеждён, что необходимо всех усадить за стол переговоров». И Соединённые Штаты могут добиться этого с помощью «кнута» или «пряника».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Алена Пенчугина
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