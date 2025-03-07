Президенту США Дональду Трампу не стоит говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.

«Попытки говорить с РФ с позиции силы и угрозы введения новых санкций — бесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Нестеренко подчеркнул, что трудно определить, к какой аудитории обращается владелец Белого дома: внутренней или внешней. Тем не менее РФ неизменно стремится к развитию и процветанию, несмотря на беспрецедентное давление. Он также отметил, что Москва всегда открыта для честного и справедливого диалога.