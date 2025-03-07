В Белом доме заявили о наличии у Трампа «целого списка» санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп сейчас изучает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с урегулированием конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.

«О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин», — подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Хассетта, республиканец «настоятельно убеждён, что необходимо всех усадить за стол переговоров». Директор НЭС отметил, что Штаты могут добиться этого с помощью «кнута» или «пряника». Трамп ведёт переговоры со всеми, у него есть целый список возможных предложений, которые он может использовать, чтобы заставить стороны прийти к единому решению.