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7 марта, 17:01

В Белом доме заявили о наличии у Трампа «целого списка» санкций против РФ

Директор НЭС Хассетт: Трамп изучает широкий спектр санкций и пошлин против РФ

Президент США Дональд Трамп сейчас изучает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с урегулированием конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.

«О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин», — подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Хассетта, республиканец «настоятельно убеждён, что необходимо всех усадить за стол переговоров». Директор НЭС отметил, что Штаты могут добиться этого с помощью «кнута» или «пряника». Трамп ведёт переговоры со всеми, у него есть целый список возможных предложений, которые он может использовать, чтобы заставить стороны прийти к единому решению.

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Напомним, ранее президент США пригрозил России жёсткими санкциями из-за того, что ВС РФ «разносят» Украину. Трамп считает, что это сможет приблизить прекращение огня на Украине. Такой же позиции придерживается Минфин США.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Дарья Нарыкова
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