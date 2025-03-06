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Регион
6 марта, 20:41

В США пригрозили без колебаний усилить санкции против России

Бессент: США готовы настойчиво применять санкции против России

Вашингтон без колебаний готов ввести санкции против России, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта», — приводит слова Бессента агентство Bloomberg.

По мнению министра, рестрикции помогут Вашингтону усилить свои позиции в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

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Также Бессент заявил об усилении ограничений против нефтяного сектора Ирана. По мнению главы Минфина, США придётся сотрудничать со странами, помогающими Тегерану поставлять нефть на мировой рынок, в том числе с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не обсуждает с Вашингтоном отмену санкций против России. Однако дипломат напомнила, что российская сторона всегда говорила о разрушительном неправомочном характере подобных ограничений, которые в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и вводил.

Обложка ©

Unsplash / Andy Feliciotti

Артур Лапсаков
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