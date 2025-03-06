В США пригрозили без колебаний усилить санкции против России

Вашингтон без колебаний готов ввести санкции против России, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта», — приводит слова Бессента агентство Bloomberg.

По мнению министра, рестрикции помогут Вашингтону усилить свои позиции в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Также Бессент заявил об усилении ограничений против нефтяного сектора Ирана. По мнению главы Минфина, США придётся сотрудничать со странами, помогающими Тегерану поставлять нефть на мировой рынок, в том числе с Россией.