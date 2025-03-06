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6 марта, 15:17

В МИД рассказали о контактах с США по вопросу отмены антироссийских санкций

Захарова: Москва не обсуждает с Вашингтоном отмену санкций против РФ

Москва не контактировала с Вашингтоном по вопросу отмены антироссийских санкций — не Россия их против себя вводила. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не высказываемся и не обсуждаем вопрос снятия санкций. Не мы их в отношении себя вводили. Мы всегда говорили о том, что они имеют разрушительный неправомочный характер и в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и кто их вводил», — напомнила спикер внешнеполитического ведомства.

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Ранее вопрос снятия санкций комментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал этот шаг одним из обязательных условий для начала нормализации отношений между Россией и США. При этом спикер Кремля отметил, что пока Москва не видит реальных действий в этом направлении от Вашингтона.

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Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
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