В МИД рассказали о контактах с США по вопросу отмены антироссийских санкций

Москва не контактировала с Вашингтоном по вопросу отмены антироссийских санкций — не Россия их против себя вводила. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не высказываемся и не обсуждаем вопрос снятия санкций. Не мы их в отношении себя вводили. Мы всегда говорили о том, что они имеют разрушительный неправомочный характер и в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и кто их вводил», — напомнила спикер внешнеполитического ведомства.