Мишустин рассказал об отражении западного удара против женщин России
Мишустин: Запад не смог своими санкциями лишить российских женщин цветов
Запад не смог своими санкциями лишить российских женщин цветов, отечественные аграрии смогли наладить и даже увеличить производство собственной отечественной продукции. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал во время беседы с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки».
«Санкционное давление, которое было оказано, в том числе, на такую отрасль, как цветоводство, конечно, сначала всех немножко повергло в шок, потому что много закупалось цветов. С другой стороны, это всегда возможность нарастить свое производство», — заметил Мишустин, назвав ситуацию после введения рестрикций непростой.
Он констатировал, что российских женщин западными санкциями хотели лишить цветов, но «им это не удалось сделать». По словам премьера, после введения ограничений в РФ поддержали отечественных производителей кредитами. Мишустин пообещал, что правительство и дальше будет обязательно поддерживать цветоводство.
Ранее Кремль сообщил, что фиксирует в мировых СМИ сообщения о возможной отмене санкций против России, но ориентируется исключительно на официальные заявления. Российские власти также согласны с недавним заявлением президента США Дональда Трампа о том, что его предыдущие действия принесли РФ только горе.
Life.ru