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5 марта, 11:50

Мишустин рассказал об отражении западного удара против женщин России

Мишустин: Запад не смог своими санкциями лишить российских женщин цветов

Запад не смог своими санкциями лишить российских женщин цветов, отечественные аграрии смогли наладить и даже увеличить производство собственной отечественной продукции. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал во время беседы с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки».

«Санкционное давление, которое было оказано, в том числе, на такую отрасль, как цветоводство, конечно, сначала всех немножко повергло в шок, потому что много закупалось цветов. С другой стороны, это всегда возможность нарастить свое производство», — заметил Мишустин, назвав ситуацию после введения рестрикций непростой.

Он констатировал, что российских женщин западными санкциями хотели лишить цветов, но «им это не удалось сделать». По словам премьера, после введения ограничений в РФ поддержали отечественных производителей кредитами. Мишустин пообещал, что правительство и дальше будет обязательно поддерживать цветоводство.

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Life.ru

Андрей Бражников
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