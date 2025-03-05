Мишустин рассказал об отражении западного удара против женщин России

Запад не смог своими санкциями лишить российских женщин цветов, отечественные аграрии смогли наладить и даже увеличить производство собственной отечественной продукции. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал во время беседы с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки».

«Санкционное давление, которое было оказано, в том числе, на такую отрасль, как цветоводство, конечно, сначала всех немножко повергло в шок, потому что много закупалось цветов. С другой стороны, это всегда возможность нарастить свое производство», — заметил Мишустин, назвав ситуацию после введения рестрикций непростой.