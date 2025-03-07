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7 марта, 10:35

В Кремле раскрыли, что может стать основой для переговоров по Украине

Песков: Стамбульские соглашения могут стать основой для переговоров по Украине

В Кремле считают, что стамбульские соглашения могут стать основой для переговоров по конфликту на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. И, конечно, президент [РФ Владимир] Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договорённости», — подчеркнул официальный представитель Кремля на брифинге.

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А ранее и в США допустили, что стамбульские соглашения будут взяты за основу урегулирования на Украине. По словам спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, Москва ранее уже давала понять, что готова сотрудничать для завершения кризиса. В ходе обсуждений тогда звучали крайне убедительные и содержательные переговоры.

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Life.ru

Александр Юнашев
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