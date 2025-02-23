США допустили, что стамбульские соглашения будут взяты за основу урегулирования на Украине
Уиткофф: Стамбульские договорённости станут основой украинского урегулирования
Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
Для урегулирования украинского конфликта может быть взят проект стамбульских договорённостей 2022 года. Об этом заявил в эфире телеканала CNN спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Он отметил, что Россия ранее уже давала понять, что готова сотрудничать для завершения конфликта. В ходе обсуждений, проходивших несколько лет назад, звучали крайне убедительные и содержательные переговоры. На их основе были сформированы стамбульские договорённости.
«Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и РФ. Это будет замечательный день», — сказал Уиткофф.
Ранее глава МИД Незалежной Андрей Сибига сообщил, что главарь киевского режима поставил задачу закончить конфликт на Украине в 2025 году. Министр отметил, что для урегулирования кризиса необходима вовлечённость США. Кроме того, для завершения конфликта мир должен быть «стабильным и справедливым».