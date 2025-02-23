Посланник Трампа анонсировал скорые подвижки по конфликту на Украине
Спецпосланник Трампа: Подвижки по теме конфликта на Украине возможны уже скоро
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что в ближайшее время можно ждать серьёзных подвижек в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Россия и США способны позитивно и конструктивно прийти к общему знаменателю. Об этом американский чиновник заявил в эфире телеканала СNN.
«Наши переговоры [с Россией] в Саудовской Аравии <…>, на мой взгляд, были позитивными и конструктивными. Я бы сказал, что настроен оптимистично и позитивно и, как и президент [США Дональд Трамп], думаю, что мы сможем довольно скоро добиться [определённых подвижек]», — пояснил он.
Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций. Встреча длилась 4,5 часа. В Белом доме назвали переговоры историческими. Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги встречи и выразил надежду на позитивные изменения в вопросах по Украине. Уже в скором времени запланирована новая встреча сторон.