Посланник Трампа анонсировал скорые подвижки по конфликту на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что в ближайшее время можно ждать серьёзных подвижек в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Россия и США способны позитивно и конструктивно прийти к общему знаменателю. Об этом американский чиновник заявил в эфире телеканала СNN.

«Наши переговоры [с Россией] в Саудовской Аравии <…>, на мой взгляд, были позитивными и конструктивными. Я бы сказал, что настроен оптимистично и позитивно и, как и президент [США Дональд Трамп], думаю, что мы сможем довольно скоро добиться [определённых подвижек]», — пояснил он.