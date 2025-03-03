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Регион
3 марта, 10:02

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп не вступали в публичные контакты с 12 февраля

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп последний раз общались публично 12 февраля, когда состоялся их телефонный разговор. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

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Ранее западные СМИ опубликовали информацию, что подготовка к встрече американского лидера и Путина «идёт ускоренными темпами». Работы по организации встречи начались после скандальной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме.

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ТАСС / АР

Мария Любицкая
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