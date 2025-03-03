В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп последний раз общались публично 12 февраля, когда состоялся их телефонный разговор. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.