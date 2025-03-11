«‎Он в конвульсиях»: Шарий уличил Зеленского в планах стравить Путина и Трампа ударом по Москве

Владимир Зеленский, отдав приказ об атаке дронами по Москве и Московской области, рассчитывал, что это поможет ему сорвать переговоры США и РФ. Об этом сообщил журналист Анатолий Шарий.

«Итак, я узнал «оттуда», что задача бессмысленной ночной атаки украинских дронов по гражданским русским одна — сорвать мирные переговоры», — написал блогер.

Он подчеркнул, что для Зеленского и его соратника Андрея Ермака нет худшего исхода, чем мирное соглашение. Дело в том, что для них это будет означать политическую смерть, неизбежный тюремный срок или что-то гораздо более неприятное.

«Сегодняшняя массированная атака дронов должна, по «мудрейшей» задумке, спровоцировать русских на эскалацию и сорвать переговоры. Зеленский в тупых конвульсиях пытается примитивно стравить (президента США Дональда) Трампа и (лидера РФ Владимира) Путина», — объяснил Шарий.