«Он в конвульсиях»: Шарий уличил Зеленского в планах стравить Путина и Трампа ударом по Москве
Шарий: Киев попытался сорвать переговоры Путина и Трампа, атаковав Подмосковье
Владимир Зеленский, отдав приказ об атаке дронами по Москве и Московской области, рассчитывал, что это поможет ему сорвать переговоры США и РФ. Об этом сообщил журналист Анатолий Шарий.
«Итак, я узнал «оттуда», что задача бессмысленной ночной атаки украинских дронов по гражданским русским одна — сорвать мирные переговоры», — написал блогер.
Он подчеркнул, что для Зеленского и его соратника Андрея Ермака нет худшего исхода, чем мирное соглашение. Дело в том, что для них это будет означать политическую смерть, неизбежный тюремный срок или что-то гораздо более неприятное.
«Сегодняшняя массированная атака дронов должна, по «мудрейшей» задумке, спровоцировать русских на эскалацию и сорвать переговоры. Зеленский в тупых конвульсиях пытается примитивно стравить (президента США Дональда) Трампа и (лидера РФ Владимира) Путина», — объяснил Шарий.
Блогер утверждает, что Зеленский рассчитывал таким образом, что у РФ и США совершенно разные интересы на Украине, однако сейчас даже в западной прессе, которая привыкла хвалить Киев за всё, в сюжетах атака по жилым преподносится как акт террора. Шарий добавил, что к Зеленскому просто пока не пришло осознание, что мир в любом случае наступит, а вместе с ним конец придёт киевскому режиму и его главе.
Напомним, что в ночь на 11 марта украинская армия провела самую массированную атаку беспилотниками по жилым домам в Подмосковье. Наибольший ущерб получили Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. В общей сложности было сбито 74 дрона. Жертвами атаки БПЛА стали двое мужчин, пострадали 20 мирных жителей. В Госдуме призвали в ответ расчехлить «Орешник».
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