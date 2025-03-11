Мужчиной, который в одиночку сбил дрон в Подмосковье, оказался бывший военный на костылях
SHOT: Бывший военный сбил БПЛА в Подмосковье, стоя на костылях
Бывший военный, который из ружья уничтожил БПЛА в Подмосковье, бил по дрону, стоя на костылях. Как стало известно SHOT, мужчина недавно сломал правую ногу.
В момент утренней атаки беспилотников Александр находился на даче, куда уехал восстанавливаться после травмы. По беспилотниками стрелял после того, как они пролетели мимо жилых домов. Со второго выстрела подбил «птичку». БПЛА разорвало на несколько частей.
Напомним, во время утренней массированной атаки ВСУ на столичный регион, житель подмосковной деревни в одиночку сбил вражеский беспилотник из охотничьего ружья. Оказалось, что 52-летний Александр — бывший военный, имеет опыт участия в боевых действиях, ездил в командировки в горячие точки и увлекается охотой.
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