Мужчиной, который в одиночку сбил дрон в Подмосковье, оказался бывший военный на костылях

Бывший военный, который из ружья уничтожил БПЛА в Подмосковье, бил по дрону, стоя на костылях. Как стало известно SHOT, мужчина недавно сломал правую ногу.

В момент утренней атаки беспилотников Александр находился на даче, куда уехал восстанавливаться после травмы. По беспилотниками стрелял после того, как они пролетели мимо жилых домов. Со второго выстрела подбил «птичку». БПЛА разорвало на несколько частей.