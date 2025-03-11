Соседи через окно спасали пенсионерку из вспыхнувшего из-за атаки БПЛА коттеджа под Москвой
Соседи через окно спасли 68-летнюю жительницу горящего дома в Софьино
Сосед через окно спас 68-летнюю жительницу дома в деревне Софьино Раменского района Подмосковья, куда врезался украинский беспилотник и вызвав возгорание. Об этом журналистам Life.ru рассказала одна из жительниц коттеджного посёлка «Высокий берег», который сегодня утром оказался в центре атаки БПЛА.
Видео © Life.ru
Собеседница рассказала, что когда в пятом часу утра раздался грохот, пожилая женщина, спавшая на первом этаж, даже не успела понять, что произошло. Коттедж очень быстро оказался объят пламенем, сосед помог пенсионерке выбраться через окно. Сперва жительнице дома показалось, что она в порядке, женщина даже отказалась от медпомощи, но позже, дома у соседей, ей стало плохо, она потеряла сознание и сильно ударилась головой — стресс дал о себе знать.
Видео © Life.ru
Российские средства ПВО за ночь сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над территорией страны, больше всего было сбито над Московской областью. Самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Известно о двоих погибших — это сотрудники «Мираторга» в Домодедове, куда упали обломки БПЛА.
Life.ru