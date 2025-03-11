Несерьёзно: Лавров оценил позицию Зеленского, отказывающегося от мира на Украине
Лавров: Зеленский не желает мира на Украине — пока это «несерьёзно»
Владимир Зеленский не желает наступления мира на Украине, пока Штаты не дадут ему гарантии безопасности, «всё это несерьёзно». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по завершении переговоров с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.
«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы ему не дадут гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно также этот вопрос ставит. Пока всё это несерьёзно», — констатировал Лавров.
Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что ночной налёт десятков беспилотников на Московскую область был специально организован Киевом к приезду в российскую столицу главы ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Дипломат подчеркнула, что спонсоры киевского режима сделали из организации «бестолковую говорильню», хотя изначально её задачей было обеспечение безопасности и сотрудничества в Европе.
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