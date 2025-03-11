Несерьёзно: Лавров оценил позицию Зеленского, отказывающегося от мира на Украине

Владимир Зеленский не желает наступления мира на Украине, пока Штаты не дадут ему гарантии безопасности, «всё это несерьёзно». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по завершении переговоров с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.

«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы ему не дадут гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно также этот вопрос ставит. Пока всё это несерьёзно», — констатировал Лавров.