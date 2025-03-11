Рубио заявил, что Украина должна уступить территории при любом мирном соглашении
Украина должна будет уступить России территории в рамках любого мирного соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет газета The New York Times.
По его словам, обе стороны должны быть готовы к трудным решениям для завершения конфликта.
«Самое главное, с чем мы должны отсюда (с переговоров с украинской делегацией — Прим. Life.ru) уйти, — это твёрдое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придётся пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме», — заявил госсекретарь США.
Рубио подчеркнул, что Россия не сможет завоевать всю Украину, но и Украина вряд ли сможет вернуть территории, потерянные с 2014 года.
Ранее стало известно, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта. По данным американских СМИ, в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Украинскую сторону представит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. МИД Саудовской Аравии сообщил, что встреча пройдёт в Джидде.