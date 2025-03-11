Делегация США даже слышать не захотела о мечтах Украины вернуться к границам 2014 года
Sky News: США «не хотят слышать» от Украины ничего о возвращении старых границ
Администрация американского президента Дональда Трампа «не хочет слышать» от украинской стороны о намерении вернуться к границам 2014 или 2022 года. Об этом изданию Sky News сообщили представители делегации США в Джидде, Саудовская Аравия, где сегодня проходят переговоры Вашингтона и Киева.
Отмечается, что американская сторона ждёт от Украины демонстрации того, на какие уступки она готова ради заключения мирного соглашения. По данным издания, Киеву придётся пойти на уступки, которые могут оказаться довольно болезненными. Однако американские делегаты выразили надежду, что по результатам сегодняшних переговоров они смогут увидеть подвижки. Также переговоры позволят понять, в каком формате и когда можно ожидать прекращения огня на Украине.
Напомним, что сегодня в Саудовской Аравии стартовали переговоры США и Украины. От Киева в Джидду прибыли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Штаты представляют всего два делегата — глава Госдепа Марко Рубио и помощник президента страны по национальной безопасности Майк Уолтц. Белый дом хочет посмотреть, на какие компромиссы готовы представители украинской стороны, чтобы достичь мира и прекратить огонь.
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