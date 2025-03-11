Делегация США даже слышать не захотела о мечтах Украины вернуться к границам 2014 года

Администрация американского президента Дональда Трампа «не хочет слышать» от украинской стороны о намерении вернуться к границам 2014 или 2022 года. Об этом изданию Sky News сообщили представители делегации США в Джидде, Саудовская Аравия, где сегодня проходят переговоры Вашингтона и Киева.

Отмечается, что американская сторона ждёт от Украины демонстрации того, на какие уступки она готова ради заключения мирного соглашения. По данным издания, Киеву придётся пойти на уступки, которые могут оказаться довольно болезненными. Однако американские делегаты выразили надежду, что по результатам сегодняшних переговоров они смогут увидеть подвижки. Также переговоры позволят понять, в каком формате и когда можно ожидать прекращения огня на Украине.