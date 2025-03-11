Переговоры США и Украины в Джидде завершились спустя девять часов
Переговоры между делегациями США и Украины, которые проходили в саудовском городе Джидда, подошли к концу. В течение девяти часов стороны обсуждали возможности разрешения украинского конфликта, сообщает саудовский государственный телеканал «Аль-Ихбария».
Напомним, переговоры в Джидде между США и Украиной стартовали сегодня в полдень. Со стороны Вашингтона выступали госсекретарь Марко Рубио и помощник главы Штатов по нацбезопаности Майк Уолтц, а от Киева — глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Уолтц отметил, что переговорный процесс активно продвигается. Глава ОП Украины охарактеризовал ход встречи с американской делегацией в Джидде одним эмодзи. А в Госдепе США отметили, что человечество ждут «фантастические новости».
Х/AndriyYermak