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11 марта, 18:38

Переговоры США и Украины в Джидде завершились спустя девять часов

Переговоры между делегациями США и Украины, которые проходили в саудовском городе Джидда, подошли к концу. В течение девяти часов стороны обсуждали возможности разрешения украинского конфликта, сообщает саудовский государственный телеканал «Аль-Ихбария».

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Напомним, переговоры в Джидде между США и Украиной стартовали сегодня в полдень. Со стороны Вашингтона выступали госсекретарь Марко Рубио и помощник главы Штатов по нацбезопаности Майк Уолтц, а от Киева — глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Уолтц отметил, что переговорный процесс активно продвигается. Глава ОП Украины охарактеризовал ход встречи с американской делегацией в Джидде одним эмодзи. А в Госдепе США отметили, что человечество ждут «фантастические новости».

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Х/AndriyYermak

Александра Мышляева
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