«Фантастические новости»: В Госдепе США оценили переговоры с Украиной

США выражают большой оптимизм после встречи делегаций из Америки и Украины в Саудовской Аравии, сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в своих социальных сетях.

«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — написала представитель Госдеп.