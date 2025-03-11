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11 марта, 18:00

«Фантастические новости»: В Госдепе США оценили переговоры с Украиной

Брюс: США оптимистично настроены в отношении встречи с делегацией Украины

США выражают большой оптимизм после встречи делегаций из Америки и Украины в Саудовской Аравии, сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в своих социальных сетях.

«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — написала представитель Госдеп.

Ермак описал переговоры Украины и США одним эмодзи
Ермак описал переговоры Украины и США одним эмодзи

Напомним, переговоры в Джидде между США и Украиной стартовали в полдень. Со стороны Вашингтона выступали госсекретарь Марко Рубио и помощник главы Штатов по нацбезопаности Майк Уолтц, а от Киева — глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Уолтц отметил, что переговорный процесс активно продвигается.

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Х/AndriyYermak

Александра Мышляева
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