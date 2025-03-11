В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров между США и Украиной

В Джидде, Саудовская Аравия, завершился первый этап переговоров между делегациями США и Украины, посвящённых разрешению конфликта в Незалежной. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнул, что администрация Дональда Трампа активно продвигается в обсуждениях с украинскими властями.

«Мы продвигаемся», — сказал он в беседе с телеканалом CNN.