В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров между США и Украиной
Фото с переговоров. Обложка © Х/AndriyYermak
В Джидде, Саудовская Аравия, завершился первый этап переговоров между делегациями США и Украины, посвящённых разрешению конфликта в Незалежной. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнул, что администрация Дональда Трампа активно продвигается в обсуждениях с украинскими властями.
«Мы продвигаемся», — сказал он в беседе с телеканалом CNN.
Напомним, сегодня в Джидде стартовали переговоры США и Украины. Со стороны Белого дома были глава Госдепа Марко Рубио и помощник президента страны по национальной безопасности Майк Уолтц. От киевской администрации — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак.