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11 марта, 13:38

В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров между США и Украиной

Фото с переговоров. Обложка © Х/AndriyYermak

Фото с переговоров. Обложка © Х/AndriyYermak

В Джидде, Саудовская Аравия, завершился первый этап переговоров между делегациями США и Украины, посвящённых разрешению конфликта в Незалежной. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнул, что администрация Дональда Трампа активно продвигается в обсуждениях с украинскими властями.

«Мы продвигаемся», — сказал он в беседе с телеканалом CNN.

Делегация США покинула место переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
Делегация США покинула место переговоров с Украиной в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня в Джидде стартовали переговоры США и Украины. Со стороны Белого дома были глава Госдепа Марко Рубио и помощник президента страны по национальной безопасности Майк Уолтц. От киевской администрации — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак.

Александра Мышляева
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