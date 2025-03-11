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Регион
11 марта, 13:04

Делегация США покинула место переговоров с Украиной в Саудовской Аравии

Делегация США покинула место переговоров с Украиной, которые проходили в Саудовской Аравии. Об этом сообщает RT.

Делегация США покидает место переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Видео © Telegram/RT на русском

Стало известно, какой вопрос Киев хочет задать США на переговорах в Джидде
Стало известно, какой вопрос Киев хочет задать США на переговорах в Джидде

Напомним, сегодня, 11 марта, в Джидде в Саудовской Аравии стартовали переговоры США и Украины. Вашингтон представляют глава Госдепа Марко Рубио и помощник президента страны по национальной безопасности Майк Уолтц, Киев — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак. До начала переговоров киевские представители обучались у французских и британских официальных лиц, как правильно вести диалог с США, чтобы не сесть в лужу, как Владимир Зеленский.

Обложка ©

Telegram/RT на русском

Александра Вишнякова
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