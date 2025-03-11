Делегация США покинула место переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
Делегация США покинула место переговоров с Украиной, которые проходили в Саудовской Аравии. Об этом сообщает RT.
Делегация США покидает место переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Видео © Telegram/RT на русском
Напомним, сегодня, 11 марта, в Джидде в Саудовской Аравии стартовали переговоры США и Украины. Вашингтон представляют глава Госдепа Марко Рубио и помощник президента страны по национальной безопасности Майк Уолтц, Киев — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак. До начала переговоров киевские представители обучались у французских и британских официальных лиц, как правильно вести диалог с США, чтобы не сесть в лужу, как Владимир Зеленский.