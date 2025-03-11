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11 марта, 10:09

Стало известно, какой вопрос Киев хочет задать США на переговорах в Джидде

NYT: Киев хочет спросить США в Джидде, есть ли у них представление о позиции РФ

Переговоры США и Украины в Джидде. Обложка © «Страна»

Переговоры США и Украины в Джидде. Обложка © «Страна»

Члены киевской делегации намерены спросить у американцев в Джидде, есть ли у них представление о позиции Москвы. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Также украинский собеседник газеты добавил, что французские и британские официальные лица тренировали украинскую делегацию в вопросе того, как говорить с американцами. К слову, представители США опоздали к началу переговоров.

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Сегодня, 11 марта, в Джидде в Саудовской Аравии стартовали переговоры США и Украины. Штаты представляют глава Госдепа Марко Рубио и помощник президента страны по национальной безопасности Майк Уолтц, Киев — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак. Вашингтон пообещал уведомить Москву о результатах переговоров.

Никита Никонов
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