Стало известно, какой вопрос Киев хочет задать США на переговорах в Джидде
NYT: Киев хочет спросить США в Джидде, есть ли у них представление о позиции РФ
Переговоры США и Украины в Джидде. Обложка © «Страна»
Члены киевской делегации намерены спросить у американцев в Джидде, есть ли у них представление о позиции Москвы. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Также украинский собеседник газеты добавил, что французские и британские официальные лица тренировали украинскую делегацию в вопросе того, как говорить с американцами. К слову, представители США опоздали к началу переговоров.
Сегодня, 11 марта, в Джидде в Саудовской Аравии стартовали переговоры США и Украины. Штаты представляют глава Госдепа Марко Рубио и помощник президента страны по национальной безопасности Майк Уолтц, Киев — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак. Вашингтон пообещал уведомить Москву о результатах переговоров.