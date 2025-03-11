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11 марта, 10:02

В Кремле ожидают информации от США о результатах переговоров с Киевом в Джидде

Песков: США уведомят Москву о результатах переговоров с Киевом в Джидде

Вашингтон каким-то из доступных способов проинформирует Москву о результатах сегодняшних переговоров с украинской стороной в Джидде. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня будут американо-украинские контакты в Джидде. Каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас», — сказал он.

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Напомним, сегодня в 12:00 в аравийской Джидде (время совпадает с московским) стартовали переговоры американских и украинских делегаций. Предположительно, Штаты собираются выяснить, к каким компромиссам готов Киев ради мирного урегулирования. Украина, вероятно, предложит частичное прекращение огня, чтобы добиться возобновления поставок помощи из США. В Джидду прибыл и лично Владимир Зеленский, хотя официально его участие в переговорах не заявлялось.

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Life.ru

Александр Юнашев
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