Зеленский извинился перед Трампом
Спецпосланник Уиткофф: Зеленский извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
Владимир Зеленский принёс извинения своему американскому коллеге Дональду Трампу после конфликта, произошедшего в Белом доме 28 февраля. Об этом сообщил специальный представитель республиканцев Стив Уиткофф в интервью на Fox News.
Он уточнил, что Зеленский отправил письмо президенту США, в котором выразил свои извинения за произошедшую в Овальном кабинете ситуацию. По его словам, это уже прогресс.
«Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии», — сказал Уиткофф.
Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом с целью подписания соглашения по украинским ресурсам. Однако стандартные переговоры обернулись настоящим шоу. Главу Незалежной упрекнули в неуважении к Соединённым Штатам, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и даже самим американцам. Этот эпизод стал крахом для Зеленского и окончательно вывел его на второй план. Более того, весь мир стал свидетелем того, что лидер Киева не проявляет заинтересованности в мирном разрешении конфликта. В то же время сотрудники офиса Зеленского уверены, что его поведение было оправданным как по форме, так и по содержанию.
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