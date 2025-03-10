Зеленский извинился перед Трампом

Владимир Зеленский принёс извинения своему американскому коллеге Дональду Трампу после конфликта, произошедшего в Белом доме 28 февраля. Об этом сообщил специальный представитель республиканцев Стив Уиткофф в интервью на Fox News.

Он уточнил, что Зеленский отправил письмо президенту США, в котором выразил свои извинения за произошедшую в Овальном кабинете ситуацию. По его словам, это уже прогресс.