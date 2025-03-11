Американская делегация опоздала на встречу с представителями Киева в Джидде
Американская делегация опоздала на встречу с украинскими переговорщиками в Джидде. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Встречу немного задержали из-за опоздания американцев», — сказано в публикации.
Напомним, Госдеп Штатов сообщал, что переговоры с украинской стороной должны были начаться в Джидде в 12:00 (время совпадает с Московским). Если верить публикациям прессы, американцы собираются выяснить, к каким компромиссам готов Киев ради мира, а переговорщики Незалежной предложат частичное прекращение огня в обмен на возобновление помощи Штатов. Также в Джидду прилетел и Владимир Зеленский, однако официально в состав украинской делегации он не включён.
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