В Кремле прокомментировали сообщения о будущей встрече посланника Трампа с Путиным

Власти России своевременно оповестят, если наметятся контакты со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы своевременно проинформируем вас», — сказал Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что посланник главы Белого дома якобы может провести переговоры с Владимиром Путиным 13 марта в Москве.