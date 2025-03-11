В Кремле прокомментировали сообщения о будущей встрече посланника Трампа с Путиным
Песков: Москва своевременно оповестит, если наметятся контакты с Уиткоффом
Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP
Власти России своевременно оповестят, если наметятся контакты со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы своевременно проинформируем вас», — сказал Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что посланник главы Белого дома якобы может провести переговоры с Владимиром Путиным 13 марта в Москве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что сейчас идут достаточно интенсивные двусторонние контакты России и США. По её словам, их форматы зачастую согласовываются достаточно оперативно. Дипломат пообещала дополнительно уведомить, когда появится новая информация.
Ранее портал Axios и агентство Bloomberg сообщали, что Уиткофф прибудет в Москву и в четверг, 13 марта, встретится с Путиным. Напомним, в феврале спецпредставитель президента США уже посещал столицу России и беседовал с президентом РФ. Тогда он отметил, что у него остались исключительно положительные впечатления от поездки в Москву и разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.