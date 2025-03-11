США собрались направить в Москву спецпосланника Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф готовится к поездке в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказала журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн, ссылаясь на инсайдеров.

«Источники сообщили мне, что спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», — отметила она в публикации.

Информация о точной дате визита Уиткоффа в российскую столицу пока отсутствует.