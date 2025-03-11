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10 марта, 22:05

США собрались направить в Москву спецпосланника Трампа

Bloomberg: Спецпосланник Уиткофф посетит Москву для встречи с Путиным

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф готовится к поездке в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказала журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн, ссылаясь на инсайдеров.

«Источники сообщили мне, что спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», — отметила она в публикации.

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Информация о точной дате визита Уиткоффа в российскую столицу пока отсутствует.

Ранее Уиткофф упомянул, что Владимир Зеленский извинился перед президентом США Дональдом Трампом за перепалку, произошедшую в ходе встречи в Белом доме 28 февраля. Лидер киевского режима отправил американскому лидеру письмо с извинениями.

Лия Мурадьян
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