Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 01:26

Стала известна дата возможного приезда спецпосланника США к Путину

Axios: Уиткофф рассчитывает встретиться с Путиным в Москве 13 марта

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

«По предварительному графику, в вторник Уиткофф встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. В среду он обсудит вопросы заложников в Газе в Дохе и встретится с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. В четверг возможна встреча с Путиным в Москве»,написал Равид в соцсети Х.

В Кремле прояснили вопрос о частоте контактов Путина и Трампа
В Кремле прояснили вопрос о частоте контактов Путина и Трампа

Журналист указал, что Уиткофф запланировал поездку в Москву в конце этой недели, но добавил, что «всё еще может измениться».

Ранее о поездке Уиткоффа в Москву сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн. Однако точную дату она не называла.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar