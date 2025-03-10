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10 марта, 10:48

В Кремле прояснили вопрос о частоте контактов Путина и Трампа

Песков: Трамп после инаугурации говорил с Путиным лишь единожды

У российского президента Владимира Путина состоялся только один телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом после инаугурации последнего в январе 2025 года. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Контакты у них телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был разговор», — рассказал представитель Кремля.

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Ранее глава Штатов сурово отреагировал на вопрос журналиста The Washington Post, назвавшего недавние удары ВС РФ по целям на территории Незалежной «неуважением» со стороны Владимира Путина. Хозяин Белого дома прозрачно дал понять, что считает подобные заявления неуместными, и добавил, что сотрудник СМИ дискредитировал собственное издание.

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ТАСС / ZUMA

Александр Юнашев
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