В Кремле прояснили вопрос о частоте контактов Путина и Трампа

У российского президента Владимира Путина состоялся только один телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом после инаугурации последнего в январе 2025 года. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Контакты у них телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был разговор», — рассказал представитель Кремля.