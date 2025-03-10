В Киеве переименуют два кафе, названные в честь Трампа
Sun: Два кафе в честь Трампа в Киеве переименуют из-за прекращения помощи США
На Украине переименуют два кафе, которые были названы в честь президента США Дональда Трампа. Свои названия сменят два общепита, которые находятся в центре Киева, пишет Sun.
Задание снять вывести с заведений дал владелец двух кафе после того, как Трамп перестал поставлять оружие Украине и отказал в разведывательных данных. Как теперь буду называться общепиты — неизвестно, об этом сообщат позднее в текущем месяце.
«Два кафе на Украине, названные в честь Трампа, содрали свои вывески в гневе на президента США <…>. Владелец <…> (заведений, — Прим. Life.ru), расположенных в миле (1,6 километра, — Прим. Life.ru) друг от друга в центре Киева, поручил стереть названия вскоре после того, как Белый дом отказал стране в поставках оружия и разведданных», — говорится в статье.
Напомним, что ранее президент США приостановил всю иностранную помощь Украине из Вашингтона на 90 дней. Он отключил системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. В это время США также прекратил передачу Киеву разведывательной информации для нанесения ударов по российским целям. Тем не менее Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с США «в ближайшем будущем».
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