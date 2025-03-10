В Киеве переименуют два кафе, названные в честь Трампа

На Украине переименуют два кафе, которые были названы в честь президента США Дональда Трампа. Свои названия сменят два общепита, которые находятся в центре Киева, пишет Sun.

Задание снять вывести с заведений дал владелец двух кафе после того, как Трамп перестал поставлять оружие Украине и отказал в разведывательных данных. Как теперь буду называться общепиты — неизвестно, об этом сообщат позднее в текущем месяце.