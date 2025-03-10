«Он проявляет неуважение ко мне?» Трамп жёстко осадил журналиста за вопрос о Путине

Президент США Дональд Трамп жёстко ответил журналисту The Washington Post, который назвал недавние удары ВС РФ по Украине проявлением «неуважения» со стороны Владимира Путина по отношению к американскому коллеге. Глава Белого дома быстро дал понять, что подобные заявления не имеют под собой оснований.

Ранее Трамп в очередной раз заявил, что придерживается жёсткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие контакты с Путиным. Так политик отреагировал на критику за якобы «мягкое» отношение к Москве.