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10 марта, 02:54
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«Он проявляет неуважение ко мне?» Трамп жёстко осадил журналиста за вопрос о Путине

Трамп пресёк попытку журналиста обвинить Путина в неуважении к президенту США

Президент США Дональд Трамп жёстко ответил журналисту The Washington Post, который назвал недавние удары ВС РФ по Украине проявлением «неуважения» со стороны Владимира Путина по отношению к американскому коллеге. Глава Белого дома быстро дал понять, что подобные заявления не имеют под собой оснований.

«Он проявляет неуважение ко мне?» — с удивлением переспросил Трамп, поинтересовавшись, какую газету представляет журналист.

Услышав в ответ «The Washington Post», президент добавил, что издание «в значительной степени лишилось доверия».

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Ранее Трамп в очередной раз заявил, что придерживается жёсткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие контакты с Путиным. Так политик отреагировал на критику за якобы «мягкое» отношение к Москве.

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Flickr / Trump White House Archived

Антон Голыбин
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