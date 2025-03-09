Трамп заткнул журналиста NBC после вопроса о конфликте Маска и Рубио

Президент США Дональд Трамп жёстко прервал журналиста телеканала NBC, когда тот попытался выяснить, имела ли место ссора между Илоном Маском и госсекретарём Марко Рубио. Инцидент произошёл во время общения политика с прессой.

Беседуя с представителем NBC, Трамп опроверг информацию о конфликте дипломата и бизнесмена. Затем глава Белого дома пристыдил журналиста за стремление раздуть сенсацию из ничего, а в ответ на дополнительные вопросы он поинтересовался, какое СМИ представляет мужчина. Услышав ответ «NBC», Трамп лишь махнул рукой.

«Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — процитировал президента совладелец консервативного портала Trending Politic Коллин Рагг в социальной сети X.