Госсекретарь США Рубио появился в прямом эфире с пепельным крестом на лбу

Госсекретарь США Марко Рубио появился с крестом на лбу во время прямого эфира. Трансляцию вёл телеканал Fox News.

Глава Госдепа вышел к публике с пепельным крестом, который ознаменует начало Великого поста и выражается в «посыпании головы пеплом» в знак покаяния и память о том, что человек станет прахом. Появившись с крестом на лбу, Рубио дал понять публике, что посетил мессу в Пепельную среду, аналогом которой в православии является чистый понедельник. Известно, что Рубио — католик и прихожанин Церкви Маленького Цветка в Корал-Гейблс, штат Флорида.

В своём выступлении с крестом на лбу политик высказался о конфликте на Украине.

«С самого начала было совершенно ясно, что президент Трамп рассматривает этот конфликт как затяжной, патовый. Откровенно говоря, это прокси-война между ядерными державами — Соединёнными Штатами, помогающими Украине, и Россией. И она должна закончиться. И ни у кого нет ни идеи, ни плана, как положить этому конец», — отметил госсекретарь.

Рубио добавил, что предыдущий план Киева и администрации Джо Байдена заключался в том, чтобы просто давать Украине столько оружия, сколько они просят. Это не стратегия, подчеркнул дипломат.