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7 марта, 22:48

«Рубио был в ярости»: Маск устроил разнос главе Госдепа США

NYT: Маск отчитал Рубио за неэффективную кадровую политику в Госдепе

Марко Рубио и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy / Frederic Legrand - COMEO

Марко Рубио и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy / Frederic Legrand - COMEO

Отчаянный спор разгорелся между госсекретарём США Марко Рубио и главой департамента госэффективности (DOGE) Илоном Маском на заседании кабмина 6 марта. Миллиардер выразил недовольство в связи с неспособностью Госдепа сократить штат, тогда как дипломат пытался опровергнуть доводы бизнесмена, сообщает The New York Times.

Маск обвинил Рубио в неэффективности, ибо тот не уволил никого из своих подчинённых, кроме одного сотрудника DOGE. Госсекретарь в ответ напомнил, что более 1500 работников Госдепартамента ушли в обмен на денежную компенсацию.

«Марко Рубио был в ярости. Он находился в Овальном кабинете Белого дома, будучи госсекретарём, сидел рядом с президентом и выслушивал поток оскорблений от самого богатого человека в мире», — добавили в NYT.

Дональд Трамп всё это время молча наблюдал за спором. Когда дискуссия затянулась, он вмешался и поддержал госсекретаря, призвав всех к сотрудничеству.

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Глава DOGE ранее заявил, что ему угрожают расправой из-за сокращения госрасходов. При этом Маск не уточнил, кто именно посылает ему гневные сообщения.

Тимур Хингеев
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