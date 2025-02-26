Илон Маск заявил, что ему угрожают расправой из-за сокращения госрасходов

Бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что ему угрожают на фоне проводимой работы по сокращению госрасходов. Об этом он сообщил на первом заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.

«Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. Это не опция. Это существенная вещь. Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — сказал Маск.

Маск не указал, кто именно отправляет ему такие сообщения. Он отметил, что, несмотря на значительные планы по сокращению числа государственных служащих в США, власти страны собираются сохранить все важные должности и сотрудников, которые эффективно выполняют свои обязанности.