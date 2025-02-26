WSJ: Маск возглавил список супермиллиардеров, обогнав Безоса и Арно
Бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск возглавил топ супермиллиардеров — людей, чьё состояние превышает 50 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на аналитиков компании Altrat написала газета The Wall Street Journal.
Суммарный баланс лидера списка оценивается в 419,4 миллиарда долларов. Вслед за ним идут основатель Amazon Джефф Безос (198,7 миллиарда), владелец LVMH Бернар Арно (187,9 миллиарда) и глава Oracle Ларри Эллисон (156,4 миллиарда), а замыкает пятёрку богатеев с небольшим отставанием руководитель Meta Марк Цукерберг (144,9 миллиарда).
Общее состояние 24 самых состоятельных людей мира достигает 3 триллионов долларов, что сопоставимо с номинальным ВВП Франции. Отмечается, что если в XIX и начале XX веков богатейшие представители человечества были промышленниками, то сейчас большинство супермиллиардеров сделали свой капитал в технологической сфере.
Ранее российский лидер Владимир Путин посоветовал Газпромбанку начать совместную работу с Илоном Маском. Глава государства предложил сотрудничать с миллиардером в сфере технологических разработок.
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