WSJ: Маск возглавил список супермиллиардеров, обогнав Безоса и Арно

Бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск возглавил топ супермиллиардеров — людей, чьё состояние превышает 50 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на аналитиков компании Altrat написала газета The Wall Street Journal.

Суммарный баланс лидера списка оценивается в 419,4 миллиарда долларов. Вслед за ним идут основатель Amazon Джефф Безос (198,7 миллиарда), владелец LVMH Бернар Арно (187,9 миллиарда) и глава Oracle Ларри Эллисон (156,4 миллиарда), а замыкает пятёрку богатеев с небольшим отставанием руководитель Meta Марк Цукерберг (144,9 миллиарда).

Общее состояние 24 самых состоятельных людей мира достигает 3 триллионов долларов, что сопоставимо с номинальным ВВП Франции. Отмечается, что если в XIX и начале XX веков богатейшие представители человечества были промышленниками, то сейчас большинство супермиллиардеров сделали свой капитал в технологической сфере.