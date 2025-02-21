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Регион
21 февраля, 18:53

Путин посоветовал Газпромбанку работать с Илоном Маском

Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Зауэрсу, заместителю председателя правления Газпромбанка, совместно работать над технологическими разработками с американским бизнесменом Илоном Маском.

Во время посещения выставки на Форуме будущих технологий Зауэрс рассказал Путину о российских батареях, которые применяются в ракетно-космической области, а также о нейрочипах. Заместитель председателя Газпромбанка назвал эти разработки «ответом Илону Маску», поскольку он также работает в этих технологических направлениях.

«С Маском объединяйте усилия. Закончит реформировать административные органы в Штатах — займётся делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте. Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», — отметил президент.

Путин заявил о важности развития в России наукоёмких технологий
Путин заявил о важности развития в России наукоёмких технологий

Ранее помощник президента Андрей Фурсенко заявил, что Россия, несмотря на постепенное налаживание контакта с США, пока не планирует обмениваться секретами в области науки и технологий. По его словам, Москва не готовится организовывать встречи с Илоном Маском по этому вопросу, хотя ему было бы любопытно. Он также отметил, что взаимодействие между учёными и экспертами из обеих стран всегда продолжалось.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александра Мышляева
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