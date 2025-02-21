Помощник Путина высказался о российских технологиях, которые вожделеет Илон Маск

Россия, несмотря на постепенное налаживание контакта с США, пока не планирует обмениваться секретами в области науки и технологий. Помощник президента Андрей Фурсенко рассказал корреспонденту кремлёвского пула Александру Юнашеву, что не будет проводить никаких встреч с Илоном Маском в данном направлении, но ему всё равно «было бы интересно посмотреть на этого человека».

Андрей Фурсенко о встрече с Илоном Маском. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Но вряд ли что-то конкретно полезное я услышу от него или он от меня. Хотя наверняка у нас есть технологии, которые Маск хотел бы получить», — сказал Фурсенко в видео, которое опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Он также объяснил, что контакты между учёными и специалистами двух стран никогда не прерывались. Если общение чиновников и властей вставало на паузу, то науку это никак не коснулось — обмен идеями и мнениями не прерывался.

Фурсенко добавил, что отдать что-то США или поменяться с ними — две разные вещи. Обмен, конечно, всегда приносит пользу, но если у вас есть один предмет, а у него другой, то, обменявшись, вы оба останетесь с одним предметом. Но если у него есть идея, а у вас — своя, то после обмена у вас будет по две идеи.