Ермак описал переговоры Украины и США одним эмодзи
Ермак описал переговоры с США в Джидде с помощью эмодзи в виде рукопожатия
Глава ОП Украины охарактеризовал ход переговоров с американской делегацией в Джидде одним эмодзи, приложив к нему два фото. Такую публикацию он сделал в личной соцсети перед вторым раундом встречи.
Скриншот из профиля Ермака. Фото © X/Andriy Yermak
На первом снимке изображён сам Ермак, идущий в сторону камеры. На втором — лидер американской команды переговорщиков госсекретарь США Марко Рубио. Под постом стоит эмодзи в виде рукопожатия. Других деталей публикация не содержит.
Напомним, украинско-американские переговоры в Джидде стартовали в полдень и продлились восемь часов. В команду Штатов помимо Марко Рубио входил помощник главы Штатов по нацбезопаности Майк Уолтц, а от Киева помимо Ермака участвовали глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Уолтц описывал ход встречи такими словами: «переговоры продвигаются».
ТАСС / Zuma