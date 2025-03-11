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Регион
11 марта, 17:35

Ермак описал переговоры Украины и США одним эмодзи

Ермак описал переговоры с США в Джидде с помощью эмодзи в виде рукопожатия

Глава ОП Украины охарактеризовал ход переговоров с американской делегацией в Джидде одним эмодзи, приложив к нему два фото. Такую публикацию он сделал в личной соцсети перед вторым раундом встречи.

Скриншот из профиля Ермака. Фото © X/Andriy Yermak

Скриншот из профиля Ермака. Фото © X/Andriy Yermak

На первом снимке изображён сам Ермак, идущий в сторону камеры. На втором — лидер американской команды переговорщиков госсекретарь США Марко Рубио. Под постом стоит эмодзи в виде рукопожатия. Других деталей публикация не содержит.

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Напомним, украинско-американские переговоры в Джидде стартовали в полдень и продлились восемь часов. В команду Штатов помимо Марко Рубио входил помощник главы Штатов по нацбезопаности Майк Уолтц, а от Киева помимо Ермака участвовали глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Уолтц описывал ход встречи такими словами: «переговоры продвигаются».

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ТАСС / Zuma

Юрий Лысенко
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