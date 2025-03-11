Ермак описал переговоры Украины и США одним эмодзи

Глава ОП Украины охарактеризовал ход переговоров с американской делегацией в Джидде одним эмодзи, приложив к нему два фото. Такую публикацию он сделал в личной соцсети перед вторым раундом встречи.

Скриншот из профиля Ермака. Фото © X/Andriy Yermak

На первом снимке изображён сам Ермак, идущий в сторону камеры. На втором — лидер американской команды переговорщиков госсекретарь США Марко Рубио. Под постом стоит эмодзи в виде рукопожатия. Других деталей публикация не содержит.