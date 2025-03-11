Ермак потребовал от Европы помешать прекращению боёв на Украине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от западных стран продолжить давление на Россию, а также не останавливать военные действия, пока не будет гарантий безопасности для Киева. Об этом чиновник написал в колонке для The Guardian.

«Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами», — требует Ермак.