Ермак потребовал от Европы помешать прекращению боёв на Украине
Ермак призвал ЕС не допустить остановки огня до предоставления гарантий Киеву
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от западных стран продолжить давление на Россию, а также не останавливать военные действия, пока не будет гарантий безопасности для Киева. Об этом чиновник написал в колонке для The Guardian.
«Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами», — требует Ермак.
Напомним, украинская делегация на переговорах в Джидде намерена настаивать на том, чтобы США склонили Россию к частичному прекращению огня, в рамках которого ВС РФ не будут наносить удары беспилотниками и ракетами большой дальности. Сам Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом 28 февраля категорично заявлял, что не собирается прекращать огонь. В Белом доме сделали вывод, что киевский режим вовсе не ищет перемирия.
president.gov.ua