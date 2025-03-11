В Думе разгадали желание Киева добиться от США перемирия «в небе и на море» ударом по Москве

Украина не просто так устроила мощную атаку дронами на Московский регион после начала подготовки к переговорам, Киев преследовал цель показать США, что «кое-что ещё может». Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Своим массированным налётом беспилотников на российскую столицу ВСУ стараются продемонстрировать всему миру, а главное — Соединённым Штатам Америки, что кое-что ещё могут в авиации. А значит, и украинские предложения по заключению перемирия только в воздухе и на море, которые они пытаются представить американцам, как будто имеют смысл. Алексей Журавлёв Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

На деле, по его словам, Россия давно уже в этом конфликте господствует во всех стихиях — и прекращение тех же ракетных ударов выгодно только Киеву, который сумеет передохнуть и накопить силы, не отвлекаясь на починку разбитой военной инфраструктуры. Достаточно лишь посмотреть фронтовые сводки: российские войска отодвигают противника всё дальше, освобождая всё больше населённых пунктов в зоне СВО, напомнил депутат.