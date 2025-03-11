В Думе разгадали желание Киева добиться от США перемирия «в небе и на море» ударом по Москве
Журавлёв: Атакой дронов Киев хочет добиться от США перемирия на море и в воздухе
Место атаки украинских БПЛА в Москве. Фото © Life.ru
Украина не просто так устроила мощную атаку дронами на Московский регион после начала подготовки к переговорам, Киев преследовал цель показать США, что «кое-что ещё может». Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
Своим массированным налётом беспилотников на российскую столицу ВСУ стараются продемонстрировать всему миру, а главное — Соединённым Штатам Америки, что кое-что ещё могут в авиации. А значит, и украинские предложения по заключению перемирия только в воздухе и на море, которые они пытаются представить американцам, как будто имеют смысл.
На деле, по его словам, Россия давно уже в этом конфликте господствует во всех стихиях — и прекращение тех же ракетных ударов выгодно только Киеву, который сумеет передохнуть и накопить силы, не отвлекаясь на починку разбитой военной инфраструктуры. Достаточно лишь посмотреть фронтовые сводки: российские войска отодвигают противника всё дальше, освобождая всё больше населённых пунктов в зоне СВО, напомнил депутат.
Поэтому киевские власти просто вынуждены на переговорах в Саудовской Аравии использовать «трюки карточных шулеров с подменой понятий», например попытка затянуть боевые действия выдаётся за стремление к миру, продолжил собеседник Life.ru. Однако есть надежда, что представители США, опытные политики, сразу раскусят эту аферу со стороны Киева, резюмировал Журавлёв.
Напомним, Украина хочет предложить только частичное прекращение огня ради возобновления помощи США. В свою очередь, американская сторона планирует проверить, на какие компромиссы готов Киев для установления мира. Переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии уже начались.