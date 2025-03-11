Во Франции назвали атаку на Москву лучшей попыткой ВСУ сорвать переговоры о мире

Киев атаковал российские регионы в ночь с 10 на 11 марта, чтобы сорвать переговоры представителей Украины и США в Саудовской Аравии. Об этом сообщает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который написал пост в соцсети Х.