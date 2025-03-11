Во Франции назвали атаку на Москву лучшей попыткой ВСУ сорвать переговоры о мире
Политик Филиппо: Атака ВСУ на Россию является попыткой сорвать переговоры с США
Киев атаковал российские регионы в ночь с 10 на 11 марта, чтобы сорвать переговоры представителей Украины и США в Саудовской Аравии. Об этом сообщает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который написал пост в соцсети Х.
«Киевский режим не мог предпринять лучшей попытки сорвать переговоры о мире!» — написал он и назвал целью Незалежной дальнейшее продолжение украинского конфликта.
Напомним, что утром 11 марта Вооруженные силы Украины провели крупнейшую атаку на Москву и Подмосковье. ПВО Минобороны РФ за ночь уничтожило 74 вражеских беспилотника, направлявшихся к столице. В результате падения обломков БПЛА пострадали дом в Москве, крыша многоэтажного здания в Видном, жилой дом в Раменском и парковка в Домодедово. Всего пострадали 20 человек, среди которых трое детей. Ещё три человека погибли в результате украинской атаки.
Life.ru