«Так по-мирному»: Крупнейшая атака ВСУ на Москву внесла раскол между Зеленским и Радой
Депутат Рады Дмитрук раскритиковал Зеленского за атаку БПЛА на Москву и область
Последствия атаки ВСУ в Москве. Фото © Life.ru
Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского и ВСУ за украинскую атаку на Москву и ряд районов Подмосковья с помощью десятков БПЛА. Политик саркастично заметил в соцсетях, что действия со стороны главы киевского режима выглядят очень «по-мирному», особенно в день переговоров с США.
«Это так по-мирному, запустить самое большое количество дронов по Москве за всё время большой войны в день переговоров», — язвительно высказался он.
Напомним, в ночь на 11 марта вооружённые силы Украины провели масштабную атаку беспилотников на Россию, в ходе которой было сбито 343 дрона. Наибольший ущерб был нанесён трем муниципалитетам Подмосковья: Ленинскому городскому округу (город Видное), Домодедову и Раменскому. Наши системы ПВО успешно уничтожили 74 украинских дрона, направлявшихся к Москве. В результате атаки погибли три человека, а 20 жителей Подмосковья, включая детей, получили ранения. В Госдуме охарактеризовали массовую атаку на Москву как кровавое шоу Зеленского, направленное на укрепление его власти.