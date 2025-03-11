«Так по-мирному»: Крупнейшая атака ВСУ на Москву внесла раскол между Зеленским и Радой

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского и ВСУ за украинскую атаку на Москву и ряд районов Подмосковья с помощью десятков БПЛА. Политик саркастично заметил в соцсетях, что действия со стороны главы киевского режима выглядят очень «по-мирному», особенно в день переговоров с США.