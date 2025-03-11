Дыра в стене и голая арматура: Life.ru публикует страшные видео из разбитых квартир в Раменском

В подмосковном Раменском местные коммунальщики уже принялись помогать жителям вынести мусор и заделать пробоины в стенах квартир, пострадавших в результате мощной атаки украинских беспилотников на Московский регион. Life.ru побывал в разбитых помещениях и заснял обстановку к этой минуте.

Пострадавшие от дронов ВСУ квартиры в Раменском. Видео © Life.ru

Квартиры на верхних этажах дома попали под основной удар вражеских дронов. В комнатах выбиты стёкла, погнуты рамы, пострадала и мебель жильцов. Весь пол усыпан обломками. Первым делом коммунальщики убирают мусор и пытаются поставить оконные рамы на место и заткнуть дыры.

Пострадавшие от дронов ВСУ квартиры в Раменском. Видео © Life.ru