Дыра в стене и голая арматура: Life.ru публикует страшные видео из разбитых квартир в Раменском
Life.ru снял страшные видео в разбитых дронами ВСУ квартирах в Раменском
Разрушенные дронами ВСУ квартиры в Раменском. Фото © Life.ru
В подмосковном Раменском местные коммунальщики уже принялись помогать жителям вынести мусор и заделать пробоины в стенах квартир, пострадавших в результате мощной атаки украинских беспилотников на Московский регион. Life.ru побывал в разбитых помещениях и заснял обстановку к этой минуте.
Пострадавшие от дронов ВСУ квартиры в Раменском. Видео © Life.ru
Квартиры на верхних этажах дома попали под основной удар вражеских дронов. В комнатах выбиты стёкла, погнуты рамы, пострадала и мебель жильцов. Весь пол усыпан обломками. Первым делом коммунальщики убирают мусор и пытаются поставить оконные рамы на место и заткнуть дыры.
Пострадавшие от дронов ВСУ квартиры в Раменском. Видео © Life.ru
В соседней квартире того же дома украинский дрон пробил стену, из образовавшейся дыры торчат арматура и утеплитель. Чтобы жильцы могли находиться в квартире до её полного восстановления, окна и пробоины в стенах затянули плотной плёнкой.
Напомним, сегодня украинские войска совершили масштабный налёт дронами на Московскую область. Большая часть — 74 БПЛА — была сбита, однако в Видном, Домодедово и Раменском пострадала жилая инфраструктура. По последним данным, погибли три человека, ранения получили 20 местных жителей, среди них есть дети. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей.