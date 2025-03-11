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Регион
11 марта, 12:42

Дыра в стене и голая арматура: Life.ru публикует страшные видео из разбитых квартир в Раменском

Life.ru снял страшные видео в разбитых дронами ВСУ квартирах в Раменском

Разрушенные дронами ВСУ квартиры в Раменском. Фото © Life.ru

Разрушенные дронами ВСУ квартиры в Раменском. Фото © Life.ru

В подмосковном Раменском местные коммунальщики уже принялись помогать жителям вынести мусор и заделать пробоины в стенах квартир, пострадавших в результате мощной атаки украинских беспилотников на Московский регион. Life.ru побывал в разбитых помещениях и заснял обстановку к этой минуте.

Пострадавшие от дронов ВСУ квартиры в Раменском. Видео © Life.ru

Квартиры на верхних этажах дома попали под основной удар вражеских дронов. В комнатах выбиты стёкла, погнуты рамы, пострадала и мебель жильцов. Весь пол усыпан обломками. Первым делом коммунальщики убирают мусор и пытаются поставить оконные рамы на место и заткнуть дыры.

Пострадавшие от дронов ВСУ квартиры в Раменском. Видео © Life.ru

В соседней квартире того же дома украинский дрон пробил стену, из образовавшейся дыры торчат арматура и утеплитель. Чтобы жильцы могли находиться в квартире до её полного восстановления, окна и пробоины в стенах затянули плотной плёнкой.

Напомним, сегодня украинские войска совершили масштабный налёт дронами на Московскую область. Большая часть — 74 БПЛА — была сбита, однако в Видном, Домодедово и Раменском пострадала жилая инфраструктура. По последним данным, погибли три человека, ранения получили 20 местных жителей, среди них есть дети. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей.

Жилой дом в Подмосковье полностью сгорел дотла после падения украинского дрона
Жилой дом в Подмосковье полностью сгорел дотла после падения украинского дрона
Татьяна Миссуми
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