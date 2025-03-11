Жилой дом в Подмосковье полностью сгорел после падения украинского дрона
SHOT: Дом в Подольске полностью сгорел в результате падения БПЛА
Дрон ВСУ упал на дом. Фото © Telegram / SHOT
Обломки украинского беспилотника рухнули на участок, расположенный на территории садового товарищества в подмосковном Подольске. Дом семьи сгорел дотла. Об этом сообщает SHOT.
Пожар в Подольске после падения дрона ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
К счастью, никто из жильцов не пострадал. Во время возгорания они смогли выйти из дома, уйти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы. На место ЧП прибыли сапёры. Обломки БПЛА уже увезли с места происшествия.
Обломки ВСУ упали на участок. Фото © Telegram / SHOT
Также обломки БПЛА ВСУ упали в районе Борисовского шоссе в подмосковном Серпухове. Один из снарядов на беспилотнике не сработал, поэтому на место крушения были вызваны сапёры.
Напомним, что 11 марта Вооруженные силы Украины произвели крупнейшую атаку на Россию, использовав 337 дронов, значительный удар пришёлся на Московский регион. Силы ПВО смогли перехватить 74 вражеских беспилотника, летевших к столице. В результате падения обломков дронов пострадали жилые здания: дом в Домодедово, крыша многоэтажного здания в Видном и жилой дом в Раменском. По последним сведениям, не менее 20 человек, включая троих детей, получили травмы. Три человека погибли.