Жилой дом в Подмосковье полностью сгорел после падения украинского дрона

Обломки украинского беспилотника рухнули на участок, расположенный на территории садового товарищества в подмосковном Подольске. Дом семьи сгорел дотла. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в Подольске после падения дрона ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

К счастью, никто из жильцов не пострадал. Во время возгорания они смогли выйти из дома, уйти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы. На место ЧП прибыли сапёры. Обломки БПЛА уже увезли с места происшествия.

Обломки ВСУ упали на участок. Фото © Telegram / SHOT