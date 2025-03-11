Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 09:04

Обломки дрона ВСУ рухнули рядом с Борисовским шоссе в подмосковном Серпухове

Обломки одного из беспилотников Вооруженных сил Украины упали в районе Борисовского шоссе в Серпухове, расположенном в Подмосковье. Как пишет SHOT, один из снарядов БПЛА не сработал, и теперь его будут нейтрализовать саперы.

Движение перекрыто. Фото © SHOT

Движение перекрыто. Фото © SHOT

В связи с этим дорога закрыта для движения. Информацию наших коллег также подтвердили в телеграм-канале АО «Мострансавто».

«Перекрыто движение на пересечении Окского шоссе и Борисовского шоссе из-за вероятности пролета БПЛА. Автобусы маршрутов № 26, 28, 30, 31, 32, 41, 363 ожидают открытия движения сотрудниками ГАИ», — сказано в публикации.

Также уточняется, что организован объезд через Борисовское, Окское, Бутурлинское шоссе и трассу «М2-Крым». Временная высадка и посадка пассажиров на общественный транспорт осуществляется на остановках: ДСК, ЖБИ, Белые дома, Борисово и Путевая развилка.

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Напоминаем, что утром 11 марта Вооруженные силы Украины осуществили крупнейшую атаку на Россию, включая Московский регион. Силы ПВО смогли перехватить 74 беспилотника противника, направлявшихся к столице. В результате падения обломков дронов пострадали жилые здания: дом в Домодедово, крыша многоэтажного здания в Видном и жилой дом в Раменском. По последним сведениям, два человека погибли, а не менее 20 человек, включая детей, получили травмы. Life.ru публиковал видеорепортаж с места атаки беспилотников, а также показал кадры с подрывом украинского дрона с неразорвавшимся боеприпасом в Капотне.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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