Обломки дрона ВСУ рухнули рядом с Борисовским шоссе в подмосковном Серпухове

Обломки одного из беспилотников Вооруженных сил Украины упали в районе Борисовского шоссе в Серпухове, расположенном в Подмосковье. Как пишет SHOT, один из снарядов БПЛА не сработал, и теперь его будут нейтрализовать саперы.

Движение перекрыто. Фото © SHOT

В связи с этим дорога закрыта для движения. Информацию наших коллег также подтвердили в телеграм-канале АО «Мострансавто».

«Перекрыто движение на пересечении Окского шоссе и Борисовского шоссе из-за вероятности пролета БПЛА. Автобусы маршрутов № 26, 28, 30, 31, 32, 41, 363 ожидают открытия движения сотрудниками ГАИ», — сказано в публикации.