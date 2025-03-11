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Регион
11 марта, 18:20
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Украина выразила готовность к немедленному прекращению огня на 30 дней

Украина согласна с предложением Штатов и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте Зеленского по результатам переговоров в Джидде.

«Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлён по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединённые Штаты доведут до ведома России, что взаимность со стороны России будет ключом к достижению мира», — говорится в тексте.

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Напомним, переговоры американской и украинской делегаций в Джидде стартовали в полдень. Представители Штатов выражали большой оптимизм в связи с тем, как шёл процесс.

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ТАСС / AP / Saul Loeb

Юрий Лысенко
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