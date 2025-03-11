На Украине раскрыли тему первого раунда переговоров с США в Джидде

Первый раунд переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии затрагивал тему возможного прекращения огня в воздухе и на море. Об этом сообщают источники на Украине, в частности, телеканал «Общественное» и издание «Страна».

Напомним, украинская делегация на переговорах в Джидде намерена настаивать на том, чтобы США склонили Россию к частичному прекращению огня, в рамках которого ВС РФ не будут наносить удары беспилотниками и ракетами большой дальности. Днём 11 марта переговоры между Вашингтоном и Киевом в Джидде стартовали. Со стороны Белого дома присутствуют глава Госдепа Марко Рубио и помощник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц. От киевской администрации — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак. В Кремле в очередной раз подчеркнули, что Москва твёрдо намерена завершить конфликт на Украине и не требует от Киева ничего невыполнимого в рамках переговорного процесса.