Котёл потёк: Как Зеленский подставил себя на переговорах терактом в регионах России Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Киев пытается сгладить последствия провала в Курской области и сорвать мирные переговоры, отправив рой БПЛА на Россию. 11 марта, 11:41 4290 4290 Глава киевского режима Владимир Зеленский. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Ena Christophe / Pool / ABACA, © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Одна из самых часто подходящих для цитирования фраз звучит как «Иногда, пытаясь отсрочить судьбу, мы невольно приближаем её». Мастер Угвэй сказал так хорошо, что она подходит к массе случаев (поэтому обычно мне приходится сдерживаться, чтобы не задолбать всех этой фразой), но сегодняшняя ситуация идеально подходит.

Другая подходящая фраза звучит как «Когда Боженька хочет наказать, он лишает разума». В совокупности эти две цитаты предельно точно описывают картину.

Итак, пытаясь продемонстрировать всем свою решимость и непокобелимость (с), Зеленский ещё пару лет назад сам себе запретил переговоры с Россией. Это изначально примерно настолько же осмысленное действие, как принять слабительное и запретить себе ходить в туалет (соответствующий мем много лет гуляет в этих ваших инторнетах). И хотя на словах неоднократно рассказывал о готовности вести переговоры, но так до сих пор этот запрет не отменил.

Московская область. Повреждения в многоквартирном доме в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Фото © ТАСС / Вероника Зорина

Потом в рамках стратегии «А давайте купим что-то ненужное, чтобы потом продать» (зачёркнуто, но плохо) «А давайте захватим что-то, чтобы обменять на что-то, что мы не можем захватить» Зеленский с Сырским устроили нахрюк в Курскую область. Согласно теореме Роджерса, «любая военная операция ВСУ неизбежно превращается в котёл». Потужный план захватить Курскую АЭС, чтобы обменять её на Запорожскую АЭС, не стал исключением.

За полгода ВСУ потеряли в котле вокруг Суджи от 70 до 80 тысяч личного состава (и продолжают терять) из лучших и наиболее мотивированных частей, сотни танков и бронемашин, а также множество другой техники. Которой так не хватает на других участках фронта, из-за чего ВСУ вынуждены отступать почти на всей его протяжённости.

И вот теперь котёл стремительно схлопывается. За предыдущие сутки ВС РФ освободили шесть населённых пунктов и около 70 кв. км территории, за последние — ещё 12 н.п. и около 100 кв. км территории. Появились кадры массовой сдачи украинских боевиков в плен. Котёл потёк, ловушка захлопнулась.

Все рассказы Зеленского и его наркоманского офиса «это стратегический план, козырь на переговорах» пошли по тому органу человеческого тела, специалистом по которому является Урсула фон дер Ляйен по основной профессии.

Владимир Зеленский (в центре) и командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

И всё это накануне начала переговоров в Саудовской Аравии (в которых Зеленский опять не будет принимать участия, хотя и припёрся туда).

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский не является частью делегации Украины на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии и не будет в них участвовать.

— Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи с делегацией, которую они послали: их советник по национальной безопасности, их министр обороны и их министр иностранных дел, — сообщил Рубио журналистам на пути в Саудовскую Аравию.

«Зеленский не нужен, родной. Он только кокаин зря переводит», практически Данелия.

И чем ответил недорейх на свою военную катастрофу в Курской области? Массированной террористической атакой дронами по жилым кварталам Подмосковья и других регионов России. К счастью, практически безрезультатной. Почти 400 дронов, чтобы убить одного охранника в супермаркете. Впрочем, по безумию всё равно недотягивает до «положить 80 тысяч, чтобы ограбить «Пятёрочку» в Судже».

Переговоры в Саудовской Аравии между Украиной и США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Результат не достигнут, а теракт только ухудшит переговорную позицию Украины на будущих переговорах. Наши могут в очередной раз показать на них и заявить: «С кем тут разговаривать? Они же конченые хуторские террористы!»

Очевидно, что британские хозяева Зеленского изыскивают всё новые способы срыва возможных переговоров. Что, собственно, лично меня вполне устраивает. Как пели в мультфильме «Остров сокровищ» товарищи пираты, «когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств», то есть от тотального разгрома ВСУ и каскадного обрушения фронта (которое уже началось в Курской области, а затем пойдёт везде), останавливаться глупо.

— Скажи три главных слова! — Больше никакой Украины.

И Зеленский делает всё возможное (и даже невозможное), чтобы недорейх прекратил своё ущербное существование навсегда.

Авторы Александр Роджерс